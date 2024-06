La leggendaria investigatrice interpretata da Angela Lansbury continua a far parlare di sé

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una popolarità che non cala, e probabilmente non calerà mai. La Signora in giallo – serie tv e personaggio che negli anni Ottanta e Novanta hanno dato advita eterna – ora è disponibile sotto forma di action figure snodabile e accessoriabile. Quando insomma sembrava che la fandom di Jessica Fletcher dovesse accontentarsi solo di Jessica Funko, ecco che la NECA Toys – azienda americana specializzata nel settore giocattoli pop – lancia una Fletcher-Barbie., un fiore sulla Walk of Fame di Milano per omaggiare “La signora in giallo” X Leggi anche › “La Signora in giallo”.