Diritti all’anno zero in Lombardia Ecco perché è necessario il Pride | parla la consigliera M5S Pizzighini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sabato dalle ore 15 il popolo delmanifesterà gioiosamente l’orgoglio LGBTQIA+. A organizzare, come sempre il CIG Arcigay Milano, in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno. Unche sarà privo del patrocinio e della presenza istituzionale di Regione. Di sicuro, però, anche quest’anno ci sarà la rappresentanza del Movimento 5 Stelle con il carro degli attivisti milanesi, sul quale saliranno anche i consiglieri regionali Paolae Nicola Di Marco.a che punto sono iin?Sono! Nell’Aula del Consiglio regionale lombardo si trova solo disprezzo e repulsione verso la parità del diritto. In questo anno e mezzo di politica regionale ho sempre trovato sconfortante essere obbligata a difendere icivili, politici o sociali dei nostri cittadini.