Cosa ci ha raccontato Buffon sul pullman | la rivelazione di Spalletti a poche ore dalla Svizzera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) "Tutti si ricordano quel momento passato a Berlino, noi sulavevamo Gigiche ha parlato a tutti di questa finale e ci ha fatto rivivere quella emozione che in quei tempi li abbiamo vissuto da cassa, e abbiamo anche questo confronto da onorare, dobbiamo essere all'altezza, è una responsabilità in più come lo è quella di sapere di avere tifosi in tutti il mondo. Contro l'Albania e la Croazia i tifosi italiani erano in minoranza, ma sapevamo che c'erano gli italiani a spingerci in tv, un affetto che si riesce a percepire lo stesso anche se non sono presenti". Queste parole di Lucianotestimoniano quanto grande sia l'attesa nello spogliatoio della Nazionale per il l'ottavo di finale di Euro 2024 contro ladi sabato 29 giugno.