La Ferrari lascia Barcellona frustrata nonostante l’ultimo pacchetto di aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 giugno 2024) Laè riuscita a riprendersi da un Gran Premio del Canada molto difficile, in cui non è riuscita a conquistare nemmeno un punto. Tuttavia, la Scuderia si aspettava di più dalla sua vettura che è stata appena aggiornata per il round di. Charles Leclerc è partito dalla P5 e ha concluso la gara in P5, anche se è stato un pomeriggio piuttosto movimentato per il monegasco. Laha adottato una strategia sfalsata con Leclerc, che è sceso nell’ordine dopo il primo e il secondo pit stop. Tuttavia, grazie alle gomme più fresche, in entrambe le occasioni è riuscito a ridurre il distacco dagli avversari. Algiro ha potuto avvicinarsi completamente al pilota della Mercedes George Russell, ma avrebbe avuto bisogno di un altro giro per tentare una manovra di sorpasso.