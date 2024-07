World of Warcraft ecco quali novità aspettarsi da questo 2024

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 23 giugno 2024) Nelof(WoW) si prepara a regalare ai suoi fan una serie di aggiornamenti eche promettono di mantenere il gioco ancora fresco e avvincente a lungo. Con la conclusione dell’espansione Dragonflight e l’inizio della nuova sagasoul, Blizzard Entertainment punta a riconfermare il suo impegno nel fornire contenuti di altatà per uno dei giochi di ruolo online più amati al mondo (se non IL più amato) . Seeds of Renewal: Un Nuovo Inizio Il primo grande aggiornamento dell’anno è stato la patch “Seeds of Renewal“, disponibile dallo scorso 16 gennaio.aggiornamento ha introdotto nuove storie e meccaniche che hanno arricchito ancor di più l’esperienza di gioco. Tra lepiù attese c’è stata la possibilità di reclamare Gilneas, un evento che i fan aspettavano da oltre un decennio.