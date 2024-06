Vito Milella nuovo prete E’ festa nell’Arcidiocesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sabato scorso grandein Arcidiocesi per l’ordinazione presbiterale del giovane diacono. Nella Cattedrale, messa presieduta dall’Arcivescovo e accompagnata dal “Coro e Orchestra Immacolata”., nato a Molfetta (Bari) nel 1994, cresciuto a Santa Maria Codifiume, è entrato in seminario nel settembre del 2016. L’8 ottobre 2023 è stato ordinato Diacono nella Basilica di San Francesco a Ferrara. Ha conseguito il Baccellierato in sacra teologia il 7 luglio scorso presso la facoltà teologica dell’Emilia Romagna a Bologna. Dal prossimo settembre si recherà a Roma per iniziare gli studi di licenza in teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana. ", un giovane della nostra Chiesa che ha scelto una vita cristiana da presbitero, come uomo della Parola e del pane eucaristico, da condividere e spezzare nella comunità cristiana..