Venezia dopo due anni è di nuovo Serie A | basta un gol di Gytkjær a piegare la Cremonese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Èto un gol tra la gara di andata e di ritorno per decidere la sfida traper l’ultimo posto inA. A spostare l’ago della bilancia è stato Christian: è lui a riportare i veneti nella massimaun’assenza di due. Per il danese si tratta di una sorta di dolce bis, visto che aveva già deciso la promozione del Monza nella stagione 21/22. Si chiude così il quadro delle neopromosse: Parma, Como e. La partita di andata, giocata giovedì 30 maggio, si era conclusa con un pareggio senza reti. Tutto, quindi, si è deciso nella finalissima di domenica 2 giugno che si è trasformata in una sfida da “dentro o fuori”. Il buon avvio dellaè spezzato al 24esimo minuto, quando Gianluca Busio,una corsa da centrocampo, ha servito, che ha spedito la palla in porta con il sinistroun inserimento perfetto.