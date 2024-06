Tiro a segno Coppa del Mondo Monaco 2024 | Ziviani 17esima nella carabina 10m donne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Italia non ha portato azzurrefinale della10m femminiletappa didi Baviera indeldi. Martinaè stata la migliore italiana con un 17esimo posto nel percorso di qualificazione col totale di 630.8. Più indietro le altre azzurre: Sofia Ceccarello è quarantunesima con 628.9, mentre Barbara Gambaro non è andata oltre la sessantratreesima posizione con 627.2. Come al maschile, dove il 19enne Lihao Sheng ha fatto registrare il record del, anche al femminile è un’atleta cinese a vincere. Merito di Yuting Huang che ha vinto l’oro col punteggio di 252.7, davanti alla coreana Hyojiin Ban (2°, 252.6) e alla connazionale Jiayu Han (3°, 231.4). L’altra coreana Eunseo Lee è quarta con 209.