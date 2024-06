Terra Amara anticipazioni sabato 8 Giugno 2024 ultima puntata

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 3 giugno 2024)Sbarca in Prima Serata su Canale 5della soap turcadi gran successo in onda su Canale 5in prima serata. Le puntate sono su Mediaset Infinity Gli assassini di Hakan vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che farà in modo che Fikret paghi per ciò che ha fatto. Fadik e Rasit, intanto, scoprono che presto diventeranno genitori.La giustizia trionfa a Cukurova: Betul, Abdulkadir e Colak vengono tutti e tre condannati al carcere a vita. A villa Yaman, fremono i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep.