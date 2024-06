Strano pubblicità a nostra insaputa | Milo Infante duro sfogo in diretta | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Comunque è, c'è qualcuno che ogni tanto decide di mandare la": unoin piena regola quello dia Ore 14 su Rai 2. Il giornalista si stava occupando del caso di Giada Zanola, la 34enne originaria di Brescia che è stata spinta oltre il parapetto sul cavalcavia dell'autostrada A4, quando c'è stata l'interruzione. A parlare, nel momento esatto in cui è stato mandato in onda lo spot, era la criminologa Ruberta Bruzzone. Al rientro in studio, il conduttore ha aggiunto: "Noi chiediamo assolutamente scusa ai nostri telespettatori. Quindi voglio spiegare che non siamo noi che siamo impazziti, ma io purtroppo non so fin dove siete arrivati con l'intervento della dottoressa Bruzzone". Infine ha chiosato: "Va bene, a parte questo imprevisto andiamo avanti e riprendiamo da quello che stavamo dicendo prima della".