Si punta al ripescaggio ma i tempi sono lunghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Qualile aspettative, nell’ambiente recanatese, in vista della ormai stra-famosa "deadline" di domani quando scadrà il termine per le iscrizioni al prossimo campionato di "C"? Verrebbe da dire che se eventualmente arriveranno "buone" novelle sarà tutto di guadagnato ma al momento è totalmente preferibile non farsi illusioni anche per evitare dolorose scottature. Abbiamo già avuto modo di rimarcare come sarà poi la Covisoc a testare la bontà delle domande presentate con i molteplici adempimenti relativi mentre l’ipotesi che non venga nemmeno presentato il modulo ed i relativi allegati appare, oggettivamente, peregrina. Ma…mai dire mai. Le stagioni nelle quali si assisteva a una vera e propria ecatombe di squadre professionistiche sembrano lontane ma ciun paio di clubs che comunque, sino all’ultimo, debbono essere attenzionati.