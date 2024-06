Sfregiò la ex | caso Martina Mucci condannato a nove anni insieme a chi eseguì l’aggressione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prato, 3 giugno 2024 –Emiliano Laurini, che pianificò, sua ex compagna. La giovane fu aggredita nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2023. Condanna di seie otto mesi invece per Kevin Mingoia, mentre per Mattia Schininà la condanna è di quattro. Per Laurini il giudice ha dato più di quanto chiesto dal pm, nonostante sia stato assolto dalla rapina. Confermate le accuse di sfregio permanente al volto, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Per Mingoia rimasta anche la rapina perché fisicamente percosse la giovane. In questoil giudice ha leggermente diminuito la pena, visto che la richiesta era di otto. Mingoia è l’unico che ha risarcito la vittima. Per quanto riguarda Schininà sono stati confermati i quattroma è stato assolto dalla rapina.