Seul punisce Pyongyang | stop al trattato militare intercoreano dopo il lancio di palloncini

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 – La Corea del Sud ha annunciato di voler sospendere ilsiglato nel 2018 in risposta aldi centinaia dipropagandistici pieni di spazzatura ed escrementi. L’accordo, la cui firma ha contribuito ad abbassare le tensioni tra i due Paesi, fa sapere, “non sarà ripristinato fin tanto non sarà ristabilita la mutua-fiducia”. Non c’è stato alcun dietrofront da parte dineanchel’assicurazione di Kim Jong-un dellodei lanci. Lo comunica l’Associated Press che cita fonti governative sudcoreane. epa11385076 Military personnel collect the debris of balloons sent by North Korea in Incheon, west of Seoul, South Korea, 02 June 2024. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Verso lodelDomenicaaveva annunciato che avrebbe adottato pesanti misure di ritorsione e lunedì il presidente Yoon Suk-yeol ha riunito il consiglio di sicurezza nazionale.