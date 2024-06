Schianto sulla Pesciatina Paura nella notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un boato. Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente verificatosiviafrazione capannorese di a Gragnano,tra sabato e domenica, poco prima dell’una. I due, 28 e 32 anni, residenti a Capannori, si trovavano a bordo di un Suv che, a breve distanza dalla farmacia, si è ribaltato, cappotandosi. Le cause dellosono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto i due uomini sono rimasti praticamente intrappolati, riportando varie lesioni. Una situazione molto critica. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze, una della Misericordia di Montecarlo e una della Croce Verde di Lucca. Nel frattempo, sul posto giungevano pure i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco di Lucca che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate del fuoristrada.