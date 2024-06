PS5 Pro sei tu? A quanto pare No ma qualcuno lo crede

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nel vasto panorama videoludico, ogni piccolo indizio è un motivo sufficiente per far esplodere la fantasia dei giocatori. E durante l’ultimo State of Play, è accaduto proprio questo. L’annuncio del nuovo Astro Bot ha acceso la fiamma dell’entusiasmo tra gli appassionati di PlayStation, ma è stata un breve istante del trailer a scatenare una tempesta di speculazioni: una misteriosa console ha fatto capolino sullo schermo, alimentando le voci sulla possibile esistenza della tanto attesa PS5 Pro. PS5 PRO nel Trailer di Astro Bot? Assolutamente no Il trailer di Astro Bot è stato un viaggio emozionante attraverso i mondi e i personaggi iconici del franchise PlayStation, suscitando ricordi e nostalgia tra i giocatori più affezionati. Ma è stata la fugace apparizione di una console leggermente diversa dal solito a rubare la scena.