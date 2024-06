Paternò annuncia la fine della relazione davanti al suo fidanzato e l’amante scoppia il caos

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) E’ stato un pranzo domenicale da dimenticare, quello trascorso da due fidanzati, 19 anni lei e 36 lui, nel corso del quale la ragazza, in presenza anche di altre persone a tavola, ha improvvisamenteto a tutti lalorosentimentale. La comunicazionedonna a tavola La comunicazionedonna, accompagnata dalla rivelazione di una nuova storia amorosa, precedentemente mantenuta segreta, con un uomo di 27 anni presente al tavolo, ha provocato una risposta aggressiva da parte del 36enne. In particolare, quest’ultimo, sorpreso dalla notizia, ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente i due giovani, mettendoli in fuga ed inseguendoli. La fuga e le minacce Scappando per le vie di, i due in fuga hanno raggiunto la Stazione dei Carabinieri locale, dove il soldato di guardia all’ingresso, informato dai fuggitiviloro situazione, ha permesso loro di entrare in caserma, chiudendo il cancello d’ingresso.