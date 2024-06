Nostra figlia morta a soli 19 anni Il ricordo vive nei giovani talenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Una rete d’amore" è il nome di quello che qualche giorno fa non è stato un evento, ma la prosecuzione di un’esperienza straordinaria di due genitori che nel dolore di aver perso l’unicadi 19, nel suodivulgano amore e talento. Sono i coniugi Natascia Zanghirati e Alessandro Furegato che 3fa in un incidente stradale, persero l’amata Veronica, dopo 8 giorni di coma. Tuttavia, grazie alla sua generosità e ad un suo desiderio espresso quando aveva solo 14, altre 5 persone vivono con gli organi che lei aveva voluto fossero donati. L’Aido di Codigoro su iniziativa dei genitori, ha promosso due borse di studio per gli studenti del Polo Scolastico Superiore di Codigoro per studentesse. Sono state assegnate a Angel Ekechukwu e Sara Cavallari del valore di 300 euro.