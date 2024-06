Morto un Marconi non se ne fa un altro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024)un Papa, se ne fa un. Maun Guglielmo, che si fa? Nulla. Un degno erede non c’è, non ci potrà mai essere. Ed è giusto così. Perchè se è vero che tutti sono importanti e nessuno è indispensabile, è altrettanto vero che qualcuno è insostituibile. A differenza dei nostri smartphone, che possono essere cambiati in ogni circostanza. Marca più, marca meno. Ma senza Guglielmo, il telefonino neanche sapremmo che cosa sia. A testimoniarne la statura, le cronache dell’epoca finite di diritto nei libri di storia. Il 20 luglio 1937, giorno della sua morte, le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per due minuti Il Times, il giorno dopo, lo definì “l’uomo più influente della sua epoca“.