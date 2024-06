Moody' s conferma rating di Enel outlook migliora a stabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) L'agenzia di's hato ilBaa1 sui titoli die l'è passato da negativo a. Il giudizio odierno, spiega's, riflette "l'aspettativa che il profilo finanziario dicontinuerà are rispetto a quello del 2023, come evidenziato dai Fondi da operazioni/indebitamento netto del 20,1% a fine anno, e chemanterrà un profilo finanziario nel medio termine a un livello commisurato all'attualeBaa1". "Talemento del profilo finanziario riflette l'attesa finalizzazione dell'annunciato programma di dismissioni entro la fine del 2024, sostenuto dal modello di business diversificato di, dalla crescente focalizzazione degli investimenti sulle attività regolate e contrattualizzate e dalla cessione di partecipazioni in progetti nuovi e/o esistenti".