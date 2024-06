Ma quale allarme fascismo aggressioni e blocchi stradali sono tutti di chiara matrice antifà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024)così preoccupati, a sinistra, dall’avanzata delle destre in Europa, dalla minaccia di un nuovo, dal pericolo dell’estremismo “nero” da non accorgersi che in questa campagna elettorale gli atti di violenza che siregistrati provenivanoda… sinistra. Eranodi. Cominciamo dall’ultimo episodio. L’aggressione ad un giovane militante bolognese di FdI – di rientro dal comizio per la chiusura della campagna elettorale del partito che si è svolta a Roma – in una stazione di servizio sull’autostrada nei pressi di Arezzo. “Quel ragazzo era una furia – ha raccontato il 23enne aggredito – Mi ha sorpreso alle spalle mentre stavo per entrare in bagno, ha iniziato a colpirmi con tutta una serie di pugni alla nuca e al volto.