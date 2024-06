Libri ‘Forma Urbis Neapolis’ si presenta a Castel Nuovo | confronto tra esperti sul disegno della città greca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una ‘tabula’ su cui per secoli i napoletani hanno ‘scritto e riscritto’ nel corso di quasi tre millenni. Unaricca di segni e di memorie, che ogni giorno è ancora sotto i nostri occhi e i nostri piedi, da interpretare nella sua complessità, quasi come un foglio di Leonardo. È questa la Napoli che il libro “FormaNeapolis. Genesi e permanenza del” di Alfredo Buccaro, Alfonso Mele e Teresa Tauro (ed. arte’m, 2023) porta alla luce. Un volume dedicato alle origini di Napoli – intrigante ‘documento di pietra’ – sul quale oggi il 3 giugno 2024, alle ore 15,30 a Napoli –presso la Società Napoletana di Storia Patria – Sala Galasso alla presenza di Renata De Lorenzo PresidenteSocietà Italiana di Storia Patria si confronteranno, discutendone con gli autori: Stefano De Caro, già Direttore generale del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Giorgio Rocco, Ordinario di Storia dell’Architettura Politecnico di Bari Presidente CSSAR – Roma; Carlo Vecce, Ordinario di Letteratura Italiana Università L’Orientale di Napoli Accademico dei Lincei.