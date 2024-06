Le facce da medaglia dell’atletica azzurra | La squadra più forte dal 2018

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per l’Italia quelli che si disputeranno allo Stadio Olimpico dal 7 al 12 giugno non saranno semplici Europei. Non lo saranno perché siamo a Roma, l’ombelico del mondo. E perché, dopo i cinque ori di Tokyo 2021, nel nuovo anno olimpico l’atletica italiana è quella a cui tutti guardano per capirne il segreto. Un motivo in più per non cullarsi sugli allori dei 24 record italiani dell’ultimo inverno e per riscrivere la storia nel medagliere della rassegna. Obiettivo i 12 podi (5 ori, 5 argenti e 2 bronzi) di Spalato ‘90 o almeno i 10 degli Europei di Monaco 2022. Intanto è già record di partecipazione con 116 azzurri iscritti e il presidente Stefano Mei giovedì a Milano nella presentazione della candidatura al prossimo quadriennio della Fidal ha potuto sottolineare la crescita del movimento con i record che sono addirittura 91 dall’inizio dell’anno se si considerano tutte le categorie.