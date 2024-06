La Yuasa riparte da Vecchi | Felicissimo di restare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Continuano i movimenti in casaBattery Grottazzolina per la definizione della rosa che prenderà parte, per la prima volta nella storia del club, alla Superlega. Ai saluti rispettivamente per Bruening, Canella, Cattaneo, Lusetti e Ferraguti, nelle ultime ore si sono aggiunti anche quelli per un volto storico come Roberto Romiti, classe 1983, montegiorgese doc. Per lui una carriera lunghissima in giro per l’Italia ma che nelle ultime stagioni ha visto il ritorno in casa e il ruolo da protagonista nella super scalata alla Superlega partendo dalla A3 oltre ad un ruolo importante anche come allenatore nel settore giovanile della M&G Scuola Pallavolo. Per lui si apriranno probabilmente altre opportunità per dare ancor il suo contributo tecnico e di esperienza.