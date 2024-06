La novella sposa è la 67enne Elena Zhukova ex biologa molecolare di origine russa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Rupert Murdoch, miliardario statunitense e magnate dei media, si èto di nuovo. Per lui, che ha 93 anni, è il quinto “sì”. Laè invece la, exdiche Murdoch ha iniziato a frequentare lo scorso anno. La coppia aveva annunciato il fidanzamento tre mesi fa, a marzo. Matrimonio, ecco come realizzare una bomboniera particolare X Leggi anche › Rupert Murdoch, il divorzio da Jerry Hall potrebbe costargli il patrimonio Rupert Murdoch si èto a 93 anni La cerimonia si è svolta sabato a Bel Air, in California, nella tenuta vinicola in stile toscano di proprietà del miliardario.