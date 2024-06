La finale all’ultimo respiro I biancoverdi sognano la D

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) unipomezia 0 castelfidardo 2 UNI: Borghi, Morelli, Bagaglini, Bordi, Ippoliti (28’ st Delgado), Binaco, Ramceski, Piro (44’ st Pacchiarotti), Camarà, Lupi (13’ st Valle), Sbordone (13’st Morbidelli). Panchina: Sacchetti, Campo, Paoloni, Suffer, Tonissi All. Casciotti. CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (46’st Fabiani), Imbriola, Rotondo, Fossi (14’st Evangelisti), Miotto (20’st Sidorenco), Braconi, Guella, Nanapere. Panchina: Schirripa, Pedini, De Meo, Marzuolo, Graciotti, Niccolini. All. Giuliodori. Arbitro: Terribile di Bassano Del Grappa Reti: Nanapere 28’pt, Sidorenco 52’st Note: Ammoniti Piro, Braconi, Nanapere, Cannoni Espulsi al 50’st Rotondo per gioco antisportivo. Allultmosecondo. Il sogno promozione del Castelfidardo continua.