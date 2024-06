La Cip Ghizzani è super E ora il derbyssimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) PORCARI 1 CASTELFIORENTINO 3 MC DONAL’S PORCARI: Agostini, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Forte, Innocenti A., Innocenti C., Milicia, Monchi, Ricci, Battellino (L1), Bangoni (L2). All. Grassini. I’GIGLIO CASTELFIORENTINO CIP: Agnetta, Barnini, Del Carlo, Farieri, Lari, Malatesti, Pratelli, Scardigli, Talluri, Tofanari, Zingoni, Picchianti (L1), Aglietti (L2). All. Buoncristiani. Arbitri: Pagliaro e Nannicini di Prato. Parziali: 23-25; 25-21; 17-25; 18-25. PORCARI – LA CipCastelfiorentino in trasferta a Porcari si è imposta autorevolmente alla fine di una gara che l’ha vista tenere quasi sempre in pugno il bandolo della matassa. Pietro Giacomo Buoncristiani ha sfruttato al meglio la sosta di 15 giorni all’interno dei play-off per affrontare un’avversaria che era stata costruita per la promozione diretta.