Juventus Platini | Non conosco Thiago Motta ma a Bologna ha fatto belle cose

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Se mi piacecome allenatore? Non lo, come giocatore è stato un buon giocatore. Quello che haalè stato bello visto da lontano”. Lo ha detto Michela margine di un evento organizzato dalla ‘Fondazione Vialli e Mauro al ‘Royal Park I Roveri’, alle porte di Torino. “La Juve ha finito terza, oggi quello che è importante è essere in Champions, hail suo lavoro. Non hauna gran cosa non essendo campione ma haquello che doveva fare – ha aggiunto ‘Le Roi’ – La Juve ha sempre un posto nel cuore. Lo dico in Italia, quando sono in Francia dico Nancy”, ha concluso scherzando. Sul capitolo degli ex giocatori che diventano subito allenatori di grandi squadre,scherza dicendo che tanto “alla fine vince Ancelotti…”.