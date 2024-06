Fonte : feedpress.me di 3 giu 2024

Nella serie creata per Netflix dalla showrunner Shonda Rhimes , Cressida è la nuova amica di EloiseIl mese del Pride inizia con un coming out eccellente: l’attrice inglese Jessica Madsen , conosciuta per il ruolo di Cressida Cowper nella popolarissima serie Bridgerton , ha annunciato sui suoi profili social di essere «innamorata di una donna, felice di dirlo ad alta voce e molto orgogliosa».

Jessica Madsen la star della serie Bridgerton | Amo una donna lo dico ad alta voce e sono molto orgogliosa