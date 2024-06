Isola dei Famosi 2024 | chi vuoi salvare tra Aras e Edoardo Franco? Televoto per la finale il SONDAGGIO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 3 giugno 2024) L'deiè ormai prossima a calare il sipario su un' edizione non particolarmente fortunata. Prima però, ancora un. Chitra? Sono loro i due concorrenti nominati nel corso della semidel 2 giugno.dei: chi? Ildi Blogtivvu.com Per uno dei due naufraghi finiti in nomination,, c' è ancora un posto in: chi ci andrà? Sarà il pubblico da casa a decidere, attraverso i consueti strumenti ufficiali. Nel corso della puntata di ieri dell', il nome diè stato avanzato dal leader Artur Dainese, mentredal resto dei naufraghi arrivati fino a questo importante momento del programma. Chi si salverà? In fondo potrete votare ad uno degli ultimi sondaggi sull'deied esprimere la vostra preferenza.