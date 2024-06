In Toscana l' ultima tappa del Pet Camper Tour contro l' abbandono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 - E' laad accogliere lafinale delgreen a 4 zampe che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l'importanza di rispettare l'ambiente e le sue creature. L'associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e Fnovi, dopo il grande successo riscosso nelle tappe tra Lazio e Campania torna on the road a Livorno per due giorni (8 e 9 giugno 2024) al parco divertimenti Cavallino Matto Marina di Castagneto Carducci (Livorno). Per i visitatori, che avranno la possibilità di esplorare il mondo animale e la sua biodiversità, ci saranno anche tanti gadget in regalo messi a disposizione dal Petgrazie alle realtà sostenitrici del progetto educativo - solidale come: Pet Store Conad e Vitakraft e la collaborazione di Verdemax.