Impazza la pet economy Cani e gatti sono un affare

(Di lunedì 3 giugno 2024), UCCELLINI, pesci rossi e altri cuccioli di compagnia. Gli anglosassoni li chiamano pet egli animali domestici attorno ai quali si è sviluppato ormai un business miliardario. Per questo, una grande società di gestione del risparmio come Allianz Gobal Investors (che fa capo al gruppo assicurativo Allianz) ha creato già da qualche anno un fondo che investe tutto il suo portafoglio in azioni di aziende della pet. Con questa espressione, si intende quel variegato insieme di attività che ruotano appunto attorno al mondo degli animali domestici, dalla vendita di mangimi e alimenti per gli amici a quattro zampe fino alla produzione di medicinali e cure veterinarie. Senza dimenticare altri business collaterali come per esempio le assicurazioni che tutelano contro gli eventuali danni arrecati a terzi dai propri cuccioli.