Il Napoli Di Lorenzo Conte | parla Montervino

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ex centrocampista e capitano delFrancescoè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Contratto non è ergastolo, come valuta le parole di Giuffredi? Condivido poco questo pensiero, perché il calciatore è di proprietà della società che ne detiene il cartellino e deve eseguire la volontà della società stessa”. In passato il… “È vero che ilha fatto qualche eccezione per calciatori come Lavezzi e Cavani ma l’ha fatto di fronte ad offerte importanti e per sua precisa e libera decisione. Discutere, anche litigare è normale, può accadere in un rapporto di lavoro e si può avere l’impulso di lasciare tutto ma ilha onorato il calciatore con un contratto lungo ed il contratto ha un peso e va rispettato.