Il doppio Bolelli-Vavassori vola ai quarti del Roland Garros

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - Dopo la finale raggiunta all'Australian Open e la semifinale agli ultimi Internazionali d'Italia, Simonee Andreacontinuano a stupire anche nel secondo Slam della stagione, il2024. A Parigi il duo azzurro approda agevolmente aidi finale. Dopo aver superato in due set Marozsan-Romboli e Matos-Melo ha sconfitto gli australiani Purcell-Thompson con un secco 6-3 6-4 in poco più di un'ora e mezza. Ilazzurroconsolida così il terzo posto nella classifica mondiale e aidi finale affronterà adesso due specialisti come Ram-Salisbury, teste di serie numero 3. .