Hummels umiliato nella sconfitta dopo il crepacuore della Champions League

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-02 11:55:22 Il web non parla d’altro: Il difensore del Borussia Dortmund Matsè orgogliosoprestazionesua squadra contro il Real Madridfinale di, nonostante laa Wembley. Il colpo è stato ancora più doloroso per la squadra tedesca, che tornava alla finalecompetizione nello stesso stadio in cui aveva perso 11 anni fa. La loro prestazione è stata degna del titolo ma, come al solito, la mentalità vincente del Real Madrid è emersa e nel secondo tempo hanno sfruttato le loro occasioni. Lo stessoha avuto una grande occasione per aprire le marcature, ma è stata negata da Thibaut Courtois nel primo tempo. Il Dortmund ha spinto alla ricerca di un gol prezioso, ma la fortuna non è stata dalla loro partepartita.