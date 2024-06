Hamas ha accolto la proposta di cessate il fuoco a Gaza e Netanyhau | Sì per il rilascio degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Svolta nel conflitto in medio Oriente Svolta importante nella guerra in Medio Oriente. Nella giornata di oggi il ministro egizianoEsteri Sameh Shoukry ha detto: “hapositivamente ladiile ora aspettiamo la risposta di Israele. Ladiilnella Striscia die di scambio di prigionieri e detenuti deve essere accettata. Le prime dichiarazioni diindicano che hapositivamente ladi accordo e ora aspettiamo la risposta israeliana”. È così arrivata pronta la risposta del premier israeliano Benyaminche ha detto come ci sia l’ok per “l’accordo proposto include uniltemporaneo per il”. Inoltre che Israele è pronta a “intraprendere la Fase 1 del piano, per la Fase 2 presenterà dei termini”.