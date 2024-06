Guidonia – Lite in famiglia davanti caserma | Un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) I Carabinieri della Tenenza diMontecelio hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo italiano di 37 anni, gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni, eto un uomo italiano di 65 anni per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lunedì pomeriggio ci sono stati momenti di tensione all’esterno dalla Tenenza dei Carabinieri diMontecelio dove un uomo italiano di 64 anni si è precipitato inper chiedere aiuto poiché era inseguito da suo fratello e da suo nipote, che si erano scagliati contro di lui per dissidi familiari. Solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri presenti nellaha scongiurato conseguenze ben più gravi per l’uomo, vittima della furia dei parenti, tant’è che ne è nata una colluttazione, a seguito della quale un Carabiniere è rimasto lievemente ferito.