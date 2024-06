Gaetano valutato in ritiro da Conte | un club di Serie A già pronto per l’acquisto! ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gianlucasarà tra i calciatori che torneranno dal Napoli dal prestito, undiA è molto interessato al suo acquisto. Stagione completamente fallimentare, quella del Napoli appena terminata. Ilcampione d’Italia uscente ha terminato il campionato addirittura al decimo posto in classifica, risultato peggiore nella storia dellaA per una formazione campione uscente. Una delusione tremenda per lo stesso presidente De Laurentiis, che per questo ha deciso di affidarsi al meglio su piazza per rilanciare le ambizioni del suo Napoli: Antonio. Il tecnico salentino dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni come nuovo allenatore della squadra azzurra. Notizia che sta già generando enorme entusiasmo tra i tifosi, vogliosi di tornare a lottare per traguardi importanti e per competere nelle zone di alta classifica in campionato.