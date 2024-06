Formazioni ufficiali Croazia-Macedonia del Nord | amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ledidel, matchin programma alle 19:00 di oggi, lunedì 3 giugno. Modric e compagni sono pronti a scendere in campo e ottenere risposte incoraggianti in vista di Euro. Tempo di prime scelte ed esperimenti per Zlatko Dalic in vista dell’esordio nel girone con Spagna, Italia e Albania. Di seguito, ecco le scelte dei due Ct. LE(4-2-3-1): Livakovi?; Juranovi?, Vida, Erli?, Sosa; Majer, Kova?i?; Kramari?, Baturina, Periši?; Petkovi?del(3-5-2): Dimitrievski; Zajkov, Velkovski, Musliu; Aškovski, Atanasov, Alimi, Elmas, Alioski; Miovski, TrajkovskidelSportFace. .