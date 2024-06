Favori agli imprenditori l’interrogatorio del carabiniere arrestato E c’è la solidarietà a Silli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prato, 3 giugno 2024 - Comparirà di fronte al gip Anna Liguori a Firenze. E’ stato fissato per oggidi garanzia del comandate della compagnia dei carabinieri di Prato, Sergio Turini, in carcere da giovedì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Dda – seguita dai carabinieri del Ros – per un presunto giro di corruzione fra il militare e alcunipratesi e cinesi. Turini, accompagnato dall’avvocato Giovanni Renna, dovrà decidere se rispondere alle domande del gip o avvalersi della facoltà di non rispondere. Non è ancora chiaro, invece, quando si terranno gli interrogatori di Riccardo Matteini Bresci, ad del Gruppo Colle, difeso da Pier Matteo Lucibello, e di Roberto Moretti, investigatore privato di Torino, entrambi ai domiciliari con l’accusa di corruzione.