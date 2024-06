Dramma nel motorsport terribile incidente | morto il giovanissimo pilota

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilpiange una giovanissima vita: ilad appena 15 anni dopo un, tanti i messaggi di condoglianze Morire a 15 anni per la propria passione. Assurdo dirlo, ma purtroppo può succedere e quando capita difficile trovare le parole talmente grande è il dolore. Il mondo dei motori è tristemente abituato a tragici incidenti, a vite spezzati nella rincorsa ad un sogno che in un attimo diventa incubo. È quanto successo anche in Norvegia dove una giornata di corse e festa si è trasformata in una tragedia. Aveva appena 15 anni il giovaneche ha perso la vita a Andebu, in Norvegia, nel corso dell’Hasken Gran Prix. Un evento legato al mondo dei kart che è stato spazzato via dalla notizia più triste: la morte di un, scaraventato fuori dalla sua piccola vettura e quindi travolto dalla stessa.