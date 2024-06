Davide Caranchini chiude e trasloca | il ristorante Materia avrà una nuova sede ma sempre a Cernobbio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il messaggio, postato sabato sulla pagina Instagram, aveva allarmato i tanti fan deldi. “”, c’era scritto in maniera laconica. In un’epoca in cui le insegne cadono come mosche di fronte alla crisi dell’alta ristorazione, c’era di che temere il peggio. E infatti i commenti riportati sotto da parte degli utenti erano piuttosto preoccupati. Ma una freccia disegnata sotto il messaggio rimandava ad altri messaggi. “Domenica 15 luglio effettueremo l’ultimo servizio al”. Allarmealto. “La motivazione di questa scelta è difficile da spiegare…”. Allarme altissimo. “Ma la potrete scoprire qui, sul nostro profilo Instagram, domenica 2 giugno alle ore 18”. Qualche speranza.nel cantiere del nuovo locale Trecento metri di distanza E noi, alle 18, ci siamo collegati e abbiamo scoperto che non di chiusura si tratterà, bensì di un trasloco, nemmeno molto lontano.