Dalla Conferenza Green City 2024 una Carta per accelerare la transizione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le città, grandi o piccole che siano, generano la maggior parte delle emissioni di gas serra e degli impatti sull’ambiente, così come sono i luoghi sempre di più esposti alle conseguenze della crisi climatica (ondate di calore, alluvioni, allagamenti), al degrado ambientale e all’inquinamento dell’aria. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sull’ambiente urbano, si registra un peggioramento della qualità dell’aria nei comuni capoluogo (più critica in quelli del Nord); in ripresa la domanda di trasporto pubblico locale (il 93% dei Comuni con più di 100 mila abitanti ha un Piano urbano di mobilità sostenibile); resta ampio il divario tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno nell’offerta dei servizi di mobilità; in crescita le aree di forestazione urbana per la mitigazione dei cambiamenti climatici; aumentano gli impianti per la produzione di energia fotovoltaica; cala, anche se di poco, la quantità dei rifiuti prodotti; la raccolta differenziata supera il 65% dei rifiuti urbani prodotti; in continua crescita le aree di forestazione, soprattutto nelle aree metropolitane; diminuisce il consumo totale di energia, elettrica e da gas naturale; calano i consumi dell’acqua potabile.