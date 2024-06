Corriere dello Sport – il messaggio è da brividi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-02 20:45:12 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Walid Cheddira ha salutato il Frosinone attraverso un post sul suo profilo Instagram. Non sono bastati i suoi 7 gol in 36 partite per salvare i ciociari. Concluso il prestito, l’attaccante marocchino fa rientro al Napoli: “Non è facile esprimere l’immensa gratitudine che provo per questi colori, questa Società e soprattutto questa bellissima tifoseria. Ogni giorno ho appreso qualcosa che mi ha fatto crescere ed io ho cercato di ripagare la fiducia dando sempre tutto me stesso”. Chieddira: “Il futuro regalerà al Frosinone nuove soddisfazioni” Cheddira ha aggiunto e concluso: “Ringrazio la Società in tutte le sue componenti, il Mister e lo Staff , tutti i miei compagni e naturalmente i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto.