Chiesa non solo il Napoli | un’altra big della Serie A pronta al clamoroso sorpasso

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilvaluta la fattibilità dell’affare. In queste ore si è mossabig diA per l’esternoJuventus eNazionale italiana Il, nelle ultime ore, sta valutando l’acquisto di Federicodalla Juventus del suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. L’esternoNazionale italiana, che piace tanto al prossimo tecnico azzurro Antonio Conte, non è sicuropermanenza in bianconero. Il club di Aurelio De Laurentiis fiuta l’affare, e il direttore sportivo, Giovanni Manna, pensa alla migliore offerta possibile da presentare alla vecchia signora, magari inserendo come contropartita Giovanni Di Lorenzo, che gradirebbe la destinazione Juve e che, recentemente, ha palesato tramite il proprio agente la volontà di andare via, già dalla prossima estate, nonostante il contratto in essere che lo lega ai partenopei per altre quattro stagioni.