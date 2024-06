Fonte : lanazione di 3 giu 2024

Fratelli d'Italia Arezzo ha poi apprezzato particolarmente un passaggio in particolare del comunicato dei Democratici: “La lista è nata per dare una nuova prospettiva al Comune di Castelfranco Piandisco’ ed i nostri candidati sono in grado di dare ai cittadini garanzie in termini di serietà e competenza ed hanno scelto di guardare oltre le appartenenze, rispettando le sensibilità di ciascuno, ma con lo stesso obiettivo: far nascere un’amministrazione qualificata e trasparente per risolvere i problemi, gestire in maniera equa le risorse disponibili e rappresentare nei fatti e non a parole i valori comuni”: questo è lo spirito che Fratelli d'Italia ed il centrodestra della Provincia di Arezzo hanno deciso di perseguire per mandare all'opposizione chi democratico lo è a parole, ma non nei fatti".

Castelfranco Piandiscò Fratelli d’Italia rivendica l’appoggio a Michele Rossi