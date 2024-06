Campionato di Divisione regionale 1 Gea illusione e rabbia Gara buttata via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Gea si mangia le mani, perdendo1 del triangolare di promozione per la serie C. La formazione di coach Santolamazza, sconfitta in casa nella prima sfida di Final Three deldi1, era avanti di 17 punti nel terzo quarto ma ha poi perso la testa, facendosi rimontare. I biancorossi di Marco Santolamazza, grazie a una partenza super, dominano gli avversari per 25 minuti ma poi non riescono ad arginare il prepotente ritorno degli ospiti, benché favorito da decisioni arbitrali molto contestate dai biancorossi che ha cominciato a fischiare falli che hanno permesso alla squadra fiorentina di rifarsi sotto. "Siamo stati ingenui noi – dice il coach Marco Santolamazza –, ci siamo cullati troppo presto sugli allori, convinti di essere superiori.