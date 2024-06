Calciomercato Inter | Bento si allontana si seguono altre piste

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sembrava cosa fatta per l’arrivo dia Milano, ma qualcosa è andato storto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che fra le cause cita quella economica. Il gradimento del portiere dell’Atletico Paranaense c’è, mentre quello che manca è l’accordo economico fra le due società, con il club carioca che tergiversa in attesa di qualche offerta più cospicua proveniente dalla Premier. I verderoro, sempre secondo la Rosea, non vogliono scendere sotto i 20 milioni di euro e, anzi, alza di volta in volta la posta. Ildell’, che ha fra le sue priorità un secondo portiere, non può arrivare a tali cifre, con Ausilio costretto perciò a guardarsi attorno. Una nuova pista da seguire è quella che porta a Josep Martinez, numero uno del Genoa, per il quale la Gazzetta dice sia già partita una trattativa.