Auto in dono a una famiglia L’attività della Don Casertano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e il vicesindaco Denis Cingolani hanno presieduto sabato, nella sede dell’associazione Don Angeloin via Nuova a Matelica, alla donazione di una Fiat Cubo Multijet a unacamerinese con un grave caso di disabilità. Il veicolo è stato donato con il contributoFondazione Il Vallato eHalley Informatica. Lo ha consegnato la presidentessa dell’associazione caritativa, Marina Porcarelli, che ha ringraziato "l’imprenditore Giovanni Ciccolini, la Halley e la Fondazione Il Vallato per l’attenzione verso questo caso". Per Il Vallato, Maria Boccaccini ha elogiato il lavoro dell’associazione Don, che aiuta circa 300 nuclei familiari tra Matelica, Gagliole, Esanatoglia, Camerino e Pioraco.