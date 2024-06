Athletic Bastia tutti in vacanza È il regalo della società al team

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una rosa composta interamente di giocatori bastioli. Zero euro di rimborsi e cinque cambi obbligati ogni partita. È la filosofia dell’del presidente Giancarlo Natalini. A Natale, però, c’è sempre unspeciale peri ragazzi e, a fine stagione, l’appuntamento più atteso: il viaggio, offerto dalla, peri giocatori, staff e dirigenti. Con una novità per l’edizione 2024 al termine di una stagione chiusa al terzo posto nel girone C di Prima categoria. "Quest’anno – sorride il presidente Natalini – abbiamo deciso di fare una scommessa con conseguente premio ’Boccalone d’oro’". Il gioco, rivolto ai calciatori, stava nell’indovinare la metacon i dirigenti abili a sviare le previsioni. Tutto scritto nei bigliettini consegnati al presidente primapartenza.