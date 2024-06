Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

VIABILITÀ DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 1320 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ALBERO CADUTO SULLA SEDE STRADALE TRA IL KM 10 E IL KM 12 NEI PRESSI DEL LAGO DI ALBANO: AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E PIAZZALE DEI DAINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA, IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 631 TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI.

