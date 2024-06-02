Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 13:30 (Di domenica 2 giugno 2024) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA SONO IN CORSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ALBERO CADUTO SULLA SEDE STRADALE TRA IL KM 10 E IL KM 12 NEI PRESSI DEL LAGO DI ALBANO: AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E PIAZZALE DEI DAINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA, IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 631 TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 12:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA NEI PRESSI DEL LAGO DI ALBANO: A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E PIAZZALE DEI DAINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DELL’ALBERO, CON DEVIAZIONI SUL POSTO; CI SPOSTIAMO A ROMA, SULLA TANGENZIALE EST, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA, INFINE, SULLA A12 ROMA-TARQUINIA DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E CIVITAVECCHIA PORTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 11:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA TANGENZIALE EST A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E A ROMA E’ IN CORSO LA TRADIZIONALE CERIMONIA PER IL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2024 ore 10:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIOEN DEL RACCORDO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E OGGI 2 GIUGNO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 78° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA: A ROMA E’ IN CORSO LA TRADIZIONALE CERIMONIA PRESSO L’ALTARE DELLA PATRIA CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA, E LA SFILATA DELLE FRECCE TRICOLORI; ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS IN PIAZZA VENEZIA E NELL’AREA CIRCOSTANTE; SEMPRE PER LE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO, A LATINA FINO ALLE 15. romadailynews
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